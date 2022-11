Stoltenberg advertiu que OTAN não deve 'subestimar' potencial militar da Rússia

Na quarta-feira (9), o general russo Sergei Surovikin optou por retirar as tropas de Kherson através do rio Dniepre, explicando que os interesses da Rússia eram melhor servidos pelo estabelecimento de defesas na margem esquerda do rio para evitar o cerco. Ele argumentou que se Kiev prosseguir com os alegados planos de explodir a barragem de Kakhovskaya, que tem sido bombardeada com mísseis por mais de um mês, as inundações resultantes causariam enormes baixas entre os civis bem como entre os militares.