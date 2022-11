Ativistas suíços buscam referendo de neutralidade — CMIO

Berna está perdendo sua integridade ao sucumbir à pressão estrangeira e aderir a sanções anti-russas, alerta um grupo de iniciativa

A Suíça deve voltar à sua política de “completa neutralidade” para não perder sua influência internacional e o direito de atuar como mediador, um grupo de iniciativa chamado Pro Schweiz (Pela Suíça) alertou. O grupo pediu um referendo sobre uma emenda constitucional que impediria Berna de aderir a alianças militares ou regimes de sanções.

A Pro Schweiz foi formada em outubro e apoiada pelo ex-policial suíço e ministro da Justiça Christoph Blocher, que disse que a decisão de Berna de aderir às sanções anti-Rússia sobre a campanha militar na Ucrânia estava prejudicando sua posição internacional como mediadora.

“Depois de apenas uma semana de pressão e críticas de fora, a Suíça já cedeu e impôs sanções [against Russia]” Blocher disse em meados de outubro ao apresentar a Neutrality Initiative. Uma nação não pode aderir a um regime de sanções e ao mesmo tempo procurar atuar como mediador internacional, argumentou. A Suíça manteve a neutralidade estrita desde o início do século 19.

O grupo criticou o governo por “falsidade, hipocrisia, bode expiatório e distinções presunçosas entre ‘mocinhos’ e ‘bandidos’”. A Iniciativa de Neutralidade visa assegurar “que a independência e a neutralidade da Suíça não são prejudicadas por uma política externa hipócrita e guiada por ideologias”.













As emendas constitucionais sugeridas pelo grupo envolvem declarar “perpétuo” neutralidade e recusando-se a aderir a quaisquer alianças militares, a menos que a Suíça seja invadida diretamente ou enfrente uma invasão iminente.

A Suíça também deve ser impedida de tomar “medidas coercitivas não militares contra estados beligerantes”. Em vez disso, a nação deve declarar oficialmente sua prontidão para atuar como mediadora em qualquer conflito, diz a iniciativa.

O governo suíço até agora não reagiu às sugestões do Pro Schweiz. Alguns meios de comunicação ocidentais, incluindo a Reuters, descreveram o grupo como ligado a “nacionalista” e “ASA direita” forças como o Partido Popular Suíço de Blocher.

Em outubro, o governo suíço – o Conselho Federal – declarou em um relatório que as sanções contra a Rússia estavam de acordo com a política de neutralidade do país. “Neutralidade não significa indiferença diante de violações fundamentais do direito internacional” disse na época.

Mais cedo, o presidente suíço Ignazio Cassis, que também é ministro das Relações Exteriores, falou sobre “neutralidade cooperativa” durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Isso levou alguns a questionar se Berna estava prestes a redefinir sua neutralidade.