Eco-guerreiros colam-se ao dinossauro — CMIO

A façanha em um museu de Viena pretendia convencer as autoridades a introduzir um limite de velocidade de 100 km/h nas rodovias

Dois ativistas climáticos se colaram a uma exposição de dinossauros no Museu de História Natural da capital austríaca na quinta-feira para protestar contra as políticas de combustíveis fósseis do governo. Embora o esqueleto em si não tenha sofrido nenhum dano, a façanha foi logo interrompida pela polícia.

As mulheres, que fazem parte do movimento climático Letzte Generation (A Última Geração), organizaram a ação “em frente aos restos dos gigantes extintos” instar o governo da nação a “parar a extinção da humanidade.” Para isso, propuseram a imposição de um limite de velocidade de 100 km/h nas autoestradas como um “medida imediata” para reduzir as emissões de dióxido de carbono.

Uma das ativistas, Jelena Saf, de 24 anos, insistiu que o mundo está descendo rapidamente “inferno climático”. Ela descreveu o limite de velocidade como uma primeira contramedida simples que não custará nada. “Não somos dinossauros. Temos uma escolha”, disse o ativista.













Os manifestantes também destacaram que “como sempre, estamos tentando não danificar nada valioso”, acrescentando que é por isso que eles decidiram colar as mãos no suporte, e não no próprio esqueleto.

Policiais locais usaram solvente para desgrudar os ativistas do pedestal. A polícia também disse que apresentará queixas por perturbar a ordem pública, acrescentando que os ativistas são suspeitos de terem danificado a propriedade do museu.

O limite de velocidade nas autoestradas na Áustria é atualmente de 130 km/h.

O incidente é o mais recente de uma série de protestos contra peças de museus na Europa e além. Mais recentemente, ativistas de um grupo de campanha chamado Stop Fossil Fuel Subsidies vandalizaram a famosa ‘Campbell’s Soup I’ de Andy Warhol na Galeria Nacional da Austrália em Canberra para instar as autoridades a “interromper imediatamente todos os subsídios à indústria de combustíveis fósseis.”