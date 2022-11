Bush realizará primeira reunião pública com Zelensky online

WASHINGTON, 11 de novembro – Notícias da RIA. O ex-presidente dos EUA George W. Bush realizará sua primeira reunião pública online com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na próxima semana para reafirmar a importância do apoio contínuo dos EUA à Ucrânia, informou a CNN, citando o Instituto George W. Bush.

O ex-presidente dos EUA George W. Bush realizará uma discussão pública com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na próxima semana para reafirmar a importância do apoio contínuo dos EUA à Ucrânia.

De acordo com o diretor-gerente de política global do instituto, David Cramer, o próprio Bush estará em Dallas, marcando o primeiro encontro público entre Bush e Zelensky, embora tenham mantido conversas privadas no início deste ano.