EUA avisam Austrália contra participação do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares

Na opinião das declarações dadas pela embaixada americana ao jornal, o tratado “não permitiria relações de dissuasão ampliadas dos EUA, que ainda são necessárias para a paz e a segurança internacionais”, e poderia “reforçar as divisões” entre os países do mundo

A Austrália e os EUA são, junto com o Reino Unido, aliados no AUKUS, um acordo que prevê que Washington e Londres forneçam para Camberra as tecnologias necessárias para se equipar com submarinos movidos a energia nuclear.