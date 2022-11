VIENA, 11 de novembro – RIA Novosti. Vários países ocidentais entre os curadores externos do regime de Kyiv não estão interessados ​​em uma resolução diplomática da situação na Ucrânia, ao mesmo tempo, entre várias forças políticas da UE, “está aparecendo cada vez Vários países ocidentais entre os curadores externos do regime de Kyiv não estão interessados ​​em uma resolução diplomática da situação na Ucrânia, ao mesmo tempo, entre várias forças políticas da UE, “está aparecendo cada vez mais senso comum sobre quanto custa a frenética russofobia à Europa”, disse o vice-representante permanente da Rússia na OSCE Maxim Buyakevich.

“Afirmamos que, no estágio atual, vários países ocidentais entre os curadores externos do regime de Kyiv não estão interessados ​​em uma resolução diplomática da situação”, disse ele em uma reunião ordinária do Conselho Permanente da OSCE, acrescentando que ” não é coincidência que os países da OTAN continuem a inundar a Ucrânia com armas, incluindo equipamentos, para trabalhos com os quais a competência dos combatentes das formações ucranianas não é suficiente e são necessárias equipes inteiras de “instrutores” e mercenários estrangeiros.

De acordo com Buyakevich, desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, os militares dos EUA estão “ativamente envolvidos no planejamento e na gestão real das operações militares”. As tarefas do Ocidente coletivo foram descritas pelo representante permanente adjunto como “não tanto para fortalecer militarmente as formações ucranianas, mas para testar equipamentos e padrões da OTAN em condições de combate contra armas russas”.

“No contexto das enormes perdas das Forças Armadas da Ucrânia, isso atesta, em primeiro lugar, a atitude do consumidor em relação aos habitantes da Ucrânia: só em outubro, as perdas das formações ucranianas totalizaram mais de 12 mil pessoas. West, eles são apenas consumíveis que são jogados na fornalha da luta geopolítica com a Rússia. A situação na Ucrânia é apenas um de seus elementos”, disse o vice-representante.

Ao mesmo tempo, de acordo com Buyakevich, “entre as várias forças políticas da União Européia, está surgindo cada vez mais senso comum sobre o quanto a russofobia raivosa e o apoio cego ao regime de Kyiv custam à Europa”.

Em particular, o vice-representante russo na OSCE mencionou os comentários do chefe do serviço de política externa da UE sobre o custo de 22 bilhões de euros para empréstimos à equipe de Vladimir Zelensky apenas este ano, bem como declarações da Comissão Europeia de que “3 bilhões de euros dos empréstimos prometidos para o ano em curso não serão concedidos.” Buyakevich anunciou “fortes objeções” na UE em relação à alocação de “novas dotações em 2023, totalizando 18 bilhões de euros” ao regime de Kyiv.

Referindo-se à situação na Ucrânia, o Representante Adjunto disse que a Rússia está “pronta para um diálogo substantivo, substantivo, tendo em conta os seus interesses”, mas “está também pronta para um longo prazo, tanto quanto for necessário para garantir garantias de segurança. e proteger a soberania do nosso estado.”