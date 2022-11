Chamada de Biden para investigação de Musk atrai vaias – CMIO

Os detratores do presidente enquadraram sua objeção ao envolvimento saudita no acordo do Twitter como hipocrisia máxima

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi acusado de hipocrisia depois de sugerir uma investigação sobre o envolvimento estrangeiro na aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk. O representante James Comer (R-Kentucky) disse à Fox News que os próprios laços da família Biden com interesses estrangeiros superavam qualquer uma das conexões de Musk no exterior.

“O fato de Joe Biden ter dito que deveria haver uma investigação no Twitter sobre investimentos estrangeiros entrará para a história como uma das declarações mais hipócritas já feitas pelo presidente dos Estados Unidos”, disse Comer.

Para dizer aquilo [Musk] deveria estar sob investigação, mas que o Congresso fechasse os olhos para a influência de sua família no tráfico de influência com a China, a Rússia, a Ucrânia e sim, com o Oriente Médio, é incrível.













Questionado na quarta-feira se ele achava que o homem mais rico do mundo era um “ameaça à segurança nacional”, Biden respondeu que achava que Musk “cooperação e/ou relações técnicas com outros países vale a pena ser analisado se ele está ou não fazendo algo inapropriado.” No entanto, ele insistiu que era “não sugerindo” Musk estava realmente fazendo algo inapropriado.

O príncipe saudita Alwaleed bin-Talal prometeu sua participação de US$ 1,89 bilhão no Twitter para a aquisição de Musk no início deste ano, juntamente com os US$ 375 milhões prometidos pelo Qatar Investment Fund. Musk comprou a empresa por um total de US$ 44 bilhões após uma longa batalha legal.

Embora o príncipe tenha participação no Twitter desde 2011, seu envolvimento só recentemente preocupou o senador Chris Murphy (D-Connecticut), que instou a secretária do Tesouro Janet Yellen a investigar a possível influência saudita na rede, citando a importância de manter o Twitter como “plataforma neutra livre de influência estrangeira.”

O deputado Comer parecia confiante de que Musk ajudaria os republicanos a avançar em sua própria investigação sobre o tráfico de influência estrangeira pela família Biden, entregando documentos sobre a censura do Twitter à história do laptop de Hunter Biden, que foi apagada da plataforma no período que antecedeu a eleição presidencial de 2020. eleição.