Compra de obuseiros sul-coreanos pela Noruega representa marco nas capacidades militares do país

A aquisição é uma opção prevista como parte do contrato de US$ 180 milhões (cerca de R$ 933,5 milhões) assinado em 2017 .

O novo acordo vai fazer com que o fabricante sul-coreano produza e entregue quatro K9 Thunders de 155 mm e oito veículos de fornecimento de munição K10 para os militares noruegueses nos próximos dois anos.

A aquisição de novos sistemas de armas autopropulsadas faz parte do plano da Noruega para reforçar suas capacidades terrestres em meio ao que Oslo chamou de ameaças crescentes , em referência à tensão geopolítica na Europa. Por essa razão, o país também vai adquirir veículos de combate de infantaria adicionais para apoiar o próximo quarto batalhão mecanizado do Exército.

De acordo com as autoridades norueguesas, o país também está pronto para adquirir um novo tanque de batalha principal, com a alemã Krauss-Maffei Wegmann (Leopard 2A7) ou a sul-coreana Hyundai Rotem (K2 Black Panther) sendo os dois principais candidatos.