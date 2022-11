NASA confirma descoberta de destroços do Challenger — CMIO

Cerca de 107 toneladas métricas de detritos do ônibus espacial foram recuperadas desde então, incluindo partes dos foguetes de reforço e do tanque de combustível externo. Dois fragmentos da asa esquerda chegaram à praia em 1996, as últimas peças encontradas até agora. O segmento recém-descoberto tem pelo menos 4,5 metros quadrados de tamanho, possivelmente mais, pois está parcialmente enterrado na areia. Ciannilli acredita que seja uma seção da barriga do Challenger, por causa dos ladrilhos térmicos quadrados na superfície.

Um painel do lado esquerdo do Challenger está em exibição no complexo de visitantes do Kennedy Space Center, ao lado de um pedaço do ônibus irmão Columbia, que se partiu na reentrada em 2003, matando também toda a tripulação. O resto dos destroços está enterrado em um silo no Cabo Canaveral. O governo dos EUA possui legalmente os destroços do ônibus espacial, e a peça recém-descoberta permanecerá no fundo do oceano até que a NASA possa descobrir o que fazer com ela.

“Queremos ter certeza de que, façamos o que fizermos, fazemos a coisa certa para o legado da equipe”. Ciannilli disse à AP.