Vice-presidente argentina pede afastamento da juíza que investiga o ataque contra ela

“Quando eles a matarem, estarei a caminho da costa”, teria dito Milman dois dias antes do ataque em um bar perto do Congresso, Casablanca, segundo disse uma testemunha no tribunal.

O parlamentar, filiado ao PRO, partido fundado por Macri, estava acompanhado de duas de suas assessoras, que inicialmente negaram a Capuchetti que tivessem se encontrado com Milman no bar de Casablanca, mas quando lhes foram mostradas algumas imagens que contradiziam suas declarações, reconheceram a existência do encontro.

Uma das assessoras de Milman, Carolina Gómez Mónaco, foi nomeada diretora da Escola de Inteligência Criminal em 2017 e tem uma empresa que compartilha com uma sócia, María Mroue, que por sua vez é palestrante do canal Crónica, em que foram entrevistados Fernando Sabag Montiel e Brenda Uliarte , processados por tentar assassinar Fernández de Kirchner.

Mídia colocou arma na mão do autor do atentado contra Cristina Kirchner, diz analista

A ex-presidente observou ainda que no dia 17 de agosto Milman apresentou um projeto de declaração em que alertava para a possibilidade de “algum vanguardista esclarecido pretender favorecer o clima de violência […] com um falso ataque à figura de Cristina para vitimizá-la “.

No dia 3 de novembro, o juiz federal Marcelo Martínez de Giorgi processou quatro integrantes do grupo Revolução Federal, responsável por divulgar mensagens de ódio contra altos funcionários do governo e suspeito de ligação com a tentativa de assassinato.