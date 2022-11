OTAN coopera com Microsoft na luta contra ciberataques a membros do bloco e a Kiev

De acordo com o chefe da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, em um fórum de segurança cibernética na Itália, nesta quinta-feira (10), a OTAN está trabalhando com a gigante de tecnologia Microsoft para combater ataques sofridos por membros do bloco e pela Ucrânia.

“Também trabalhamos em estreita colaboração com empresas privadas que desempenham um papel fundamental na proteção do ciberespaço ucraniano. Os satélites Starlink fornecem comunicações seguras e acesso à Internet”, explicou.

Segundo o secretário-geral da OTAN, também há cooperação com Amazon, YouTube e algumas redes sociais. Na cúpula da aliança em Madri, realizada no final de junho deste ano, os aliados concordaram em fortalecer a posição do bloco no ciberespaço, bem como defenderam a aplicação das normas do direito internacional nessa área.