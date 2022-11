Xi e Biden se reunirão e EUA esperam diálogo 'profundo' para países 'entenderem suas prioridades'

O presidente dos EUA, Joe Biden , se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping , no dia 14 para discutirem uma série de questões regionais e globais , incluindo a manutenção de linhas de comunicação e gestão da concorrência, afirmou a Casa Branca nesta quinta-feira (10).

Ao mesmo tempo, o intuito do presidente norte-americano é ter uma conversa “profunda e substantiva” com seu colega chinês para entender melhor as prioridades nacionais um do outro, disse um alto funcionário do governo dos EUA.