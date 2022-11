Biden projeta fraqueza e Xi aproveitará momento novamente no G20, diz congressista dos EUA

Para ele, momentos como a 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática no Egito, o encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês) na Camboja e a cúpula do G20 em Bali, Indonésia, onde deverá encontrar o líder chinês, são momentos em que o 46º presidente dos EUA costuma falhar.