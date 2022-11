Goldman projeta rali do mercado de ações chinês — CMIO

O banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs estimou que uma reabertura completa da economia chinesa se traduzirá em um ganho de 20% para o mercado de ações do país. Em nota emitida no fim de semana e citada pela mídia, os economistas do banco dizem esperar que o governo chinês comece a relaxar as regras da Covid no segundo trimestre de 2023.

Entre os sinais de que Pequim pode estar começando a se preparar para um relaxamento de sua política de zero Covid, o relatório citou um aumento nos voos e a crescente adoção de uma vacina inalável desenvolvida pela CanSino Biologics.

A remoção das restrições do Covid pode ser “um dos catalisadores positivos mais visíveis, há muito esperados e poderosos para o mercado”, os analistas do Goldman escreveram, acrescentando que os mercados de ações geralmente reagem mais positivamente ao relaxamento da política local do que à reabertura internacional. “A reabertura real ainda está a meses de distância, pois as taxas de vacinação de idosos permanecem baixas e as taxas de mortalidade de casos parecem altas entre os não vacinados com base nos dados oficiais de Hong Kong”, disse. eles adicionaram.

O relatório segue o rali do mercado de ações da China na semana passada, com o Hang Seng China Enterprises Index atingindo seu melhor ganho semanal desde 2015. Na segunda-feira, o índice ampliou o avanço de 9% da semana passada. O índice CSI 300, referência para as ações do continente, também saltou mais de 6% na sexta-feira, embora tenha negociado 0,4% abaixo na segunda-feira.

O rali do mercado de ações foi impulsionado pela especulação de que Pequim poderia em breve relaxar sua rigorosa política de Covid. Os ganhos continuaram mesmo depois que as autoridades de saúde chinesas reiteraram a posição do governo de manter sua política de tolerância zero contra o Covid.

