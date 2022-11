Marcas de beleza da UE retornando à Rússia – oficial – CMIO

As marcas de cosméticos e perfumes Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani e Kerastase retornarão ao mercado russo e, portanto, serão excluídas da lista das chamadas importações paralelas, informou o Ministério do Comércio da Rússia nesta segunda-feira.

“Isso se tornou possível devido à prontidão dessas empresas em retomar as entregas de seus produtos para a Rússia”, disse um porta-voz do ministério.

Uma série de marcas internacionais de beleza, incluindo gigantes como L’Oreal e Unilever, interromperam os negócios na Rússia após o início do conflito com a Ucrânia no final de fevereiro.

Em março, Moscou legalizou as chamadas importações paralelas, que permitem a entrega de produtos sem a permissão dos donos da marca, para atender à demanda de mercadorias estrangeiras no mercado russo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Moscou permite importação paralela de brinquedos populares

A empresa de beleza francesa L’Oreal, dona das marcas Lancome, Redken e Kerastase, além das linhas de cosméticos e perfumes Yves Saint Laurent e Giorgio Armani, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em julho, o ministro do Comércio, Denis Manturov, revelou que a Rússia estava negociando a retomada do fornecimento com várias grandes marcas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT