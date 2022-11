A Sérvia se beneficiará do centro de gás turco – oficial – CMIO

O fornecimento russo via Türkiye ajudaria Belgrado a atender à crescente demanda de energia, diz o chefe da associação de gás da Sérvia

Um hub de gás natural proposto em Türkiye forneceria combustível adicional às novas usinas da Sérvia e permitiria que o país aumentasse seu consumo anual para quatro bilhões de metros cúbicos (bcm), disse Vojislav Vuletic, chefe da Associação de Gás da Sérvia, à RIA Novosti. Segunda-feira.

“Se o hub de gás for estabelecido em Türkiye, isso significa novos suprimentos e talvez [new] oleodutos [will be built] via Sérvia, o que é muito útil”, ele disse.

Na semana passada, o representante presidencial turco Ibrahim Kalin disse que o hub proposto não apenas tornaria Türkiye um país de trânsito, mas também poderia servir como plataforma para determinar os preços do gás.

No final de outubro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que havia aceitado uma proposta de seu colega russo, Vladimir Putin, para criar um centro internacional de gás natural em Türkiye, no qual vários países estrangeiros poderiam confiar no futuro.

Ambos os líderes concordaram em acelerar o desenvolvimento de tal hub, o que permitiria à Rússia redirecionar os suprimentos para longe dos gasodutos Nord Stream depois que eles foram seriamente danificados em explosões em setembro.

O setor de geração de energia sérvio está se afastando das estações a carvão, pois a maioria de suas unidades está desatualizada. Eles foram construídos há meio século e em breve serão fechados, segundo a Vuletic. A empresa estatal de eletricidade do país EBS está planejando construir novas estações a gás em Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Belgrado, Kragujevac e Nis. Isso exigiria cerca de 1,7 bcm por ano, disse ele.

“Com o volume atual de consumo, precisaremos de cerca de quatro bcm anualmente”, Vuletic adicionado.

Atualmente, a Rússia é o único fornecedor de gás natural da Sérvia.

