Exportações de petróleo russas em alta – Bloomberg – CMIO

Um número maior de navios-tanque carregados está deixando os portos do país antes que o teto de preço da UE entre em vigor

Os embarques de petróleo bruto russo subiram para 3,6 milhões de barris por dia na semana passada, atingindo o maior nível desde o início de junho, enquanto a média de quatro semanas menos volátil é a maior desde agosto, informou a Bloomberg na segunda-feira.

Um total de 34 navios-tanque foram carregados com cerca de 25,2 milhões de barris de petróleo bruto russo na semana até 4 de novembro, de acordo com dados de rastreamento de navios e relatórios de agentes portuários, conforme citado pela mídia. Isso representa um aumento de 3,2 milhões de barris.

As exportações aumentaram mais de um mês antes das sanções da UE, apoiadas pelos países do G7 e pela Austrália, entrarem em vigor em 5 de dezembro. a carga é comprada abaixo de um limite de preço ainda a ser acordado.

O maior aumento, em termos de volume e porcentagem, foi registrado nos embarques do terminal ártico de Murmansk. Cargas que transportam petróleo russo estão se tornando mais cautelosas sobre seus destinos, de acordo com a Bloomberg. A agência observou um grande salto nos navios que indicam seu próximo destino como Porto Said ou o Canal de Suez, e uma queda no volume de navios-tanque indicando que eles estão indo para a Índia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Exportações russas de GNL aumentam – Bloomberg

A mídia destacou que muitos outros navios que transportam petróleo estão deixando os portos russos sem sinalizar um porto final de descarga.

As receitas da Rússia com impostos de exportação de petróleo aumentaram em US$ 16 milhões para US$ 149 milhões nos sete dias até 4 de novembro, com a renda média de quatro semanas também aumentando, ganhando US$ 6 milhões para US$ 134 milhões.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT