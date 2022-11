UE ‘sugando gás’ dos países mais pobres – analista – CMIO

O mundo em desenvolvimento pode cair na pobreza energética devido à demanda voraz da Europa, disse um analista à Bloomberg

A crise energética da UE está inevitavelmente levando à pobreza energética nos países em desenvolvimento, informou a Bloomberg na terça-feira, citando um analista de energia do Credit Suisse.

“A Europa está sugando gás de outros países custe o que custar” Saul Kavonic disse à mídia.

Apesar do aumento das contas de energia, espera-se que a UE sobreviva à próxima temporada de aquecimento, já que os membros do bloco compraram petróleo e gás natural suficientes. No entanto, isso vem com um alto preço para as nações mais pobres do mundo que foram cortadas do mercado de gás devido à demanda voraz da Europa.

Os países de mercado emergente correm sério risco de não conseguir atender às suas necessidades de energia. Desligamentos de fábricas, faltas de energia mais frequentes e duradouras, bem como distúrbios sociais são as consequências mais prováveis ​​devido aos desafios de segurança energética.

Exportadores do Catar e dos EUA estão aceitando ofertas de compradores europeus que buscam comprar o máximo de combustível possível para encher seus estoques. Isso deixa países em desenvolvimento como Paquistão, Bangladesh e Tailândia incapazes de competir em preço com a Alemanha e outras economias maiores.













“Estamos tomando emprestado os suprimentos de energia de outras pessoas”, O CEO do Grupo Vitol, Russell Hardy, disse à mídia. “Não é uma grande coisa.”

De acordo com traders citados pela Bloomberg, o aumento dos preços levou alguns fornecedores do sul da Ásia a simplesmente cancelar entregas programadas há muito tempo em favor de melhores rendimentos em outros lugares.

“Os fornecedores não precisam se concentrar em garantir seu GNL em mercados de baixa acessibilidade”, Raghav Mathur, analista da Wood Mackenzie, disse, acrescentando que os preços mais altos que eles podem obter no mercado spot mais do que compensam quaisquer penalidades que possam pagar por evitar embarques planejados.

“O GNL pertencerá primeiro aos ‘desenvolvidos’, com as sobras para os ‘em desenvolvimento’.” disse o especialista, acrescentando que essa dinâmica provavelmente se manterá por anos.

A União Européia está lutando com uma crise energética como resultado da redução das importações da Rússia. Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco levou oito meses para substituir dois terços do suprimento de gás russo. Acrescentou que a UE diversificou significativamente o leque de fornecedores estrangeiros, mas que “foi caro”.

