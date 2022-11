Türkiye faz pagamentos em rublos pelo gás – ministro – CMIO

A Türkiye começou a pagar parte de seu gás natural da Rússia em rublos, revelou o ministro da Energia turco na terça-feira em entrevista à emissora TRT Haber.

Fatih Donmez anunciou que, nos próximos meses, a parcela dos pagamentos em moeda local no comércio de energia com Moscou aumentará, e os lados estão atualmente realizando trabalhos técnicos sobre essa mudança.

“Como você sabe, um acordo foi alcançado, o pagamento parcial já começou. Pretendemos intensificar nosso trabalho nesse sentido”, disse o ministro.

Em setembro, Ancara e Moscou concordaram que Türkiye pagaria 25% de seu fornecimento de gás na moeda russa. No mês seguinte, o presidente russo Vladimir Putin sugeriu redirecionar o gás dos oleodutos Nord Stream danificados sob o Mar Báltico, para Türkiye.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan aceitou a proposta, dizendo que seu país está pronto para se tornar um importante centro internacional de gás, no qual vários países poderão contar no futuro.

Quando perguntado sobre os planos, o ministro da Energia, Donmez, disse que Ancara traçaria um roteiro até o final deste ano e poderia realizar uma conferência para fornecedores e compradores.

Dados do Instituto Turco de Estatísticas mostram que o comércio entre Moscou e Ancara vem se expandindo rapidamente ultimamente, com o volume de bens fornecidos à Rússia atingindo um recorde mensal de US$ 1,1 bilhão em setembro. A Türkiye está se tornando um dos principais parceiros comerciais da Rússia e pode ultrapassar a Alemanha em termos de volumes de exportação, sugerem os dados.

