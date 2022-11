Petróleo russo ‘vantajoso’ para a Índia – FM – CMIO

Nova Délhi está buscando laços de energia estáveis ​​com Moscou e continuará comprando petróleo russo para a vantagem da Índia, disse o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, na terça-feira em uma reunião com seu colega russo, Sergey Lavrov.

“É nossa obrigação fundamental garantir que o consumidor indiano tenha o melhor acesso possível nas condições mais vantajosas ao mercado internacional. [energy] mercados”, disse Jaishankar.

Terceiro maior importador de petróleo do mundo, a Índia começou a aumentar as compras de petróleo russo depois que as sanções ocidentais forçaram Moscou a oferecer descontos em suas exportações em um esforço para encontrar novos compradores.

Em outubro, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e o Iraque para se tornar o maior fornecedor de petróleo da Índia, de acordo com o rastreador de carga de energia Vortexa. As exportações gerais de petróleo para o país do sul da Ásia aumentaram 8% no mês a mês, para 946.000 barris por dia, segundo o relatório. A Rússia respondeu por 22% das importações totais de petróleo da Índia em outubro, superando os 20,5% do Iraque e os 16% da Arábia Saudita.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que Moscou pode aumentar o fornecimento de energia para a Índia e que ambos os países têm “boas perspectivas de cooperação energética”, incluindo projetos conjuntos de energia nuclear e desenvolvimento de petróleo e gás na plataforma do Ártico e no Extremo Oriente da Rússia, referindo-se ao Projeto Sakhalin-1.

Anteriormente, a Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC) confirmou que estava buscando manter e possivelmente expandir sua participação de 20% na empresa russa que opera o Sakhalin-1.

Falando sobre comércio mútuo, Lavrov disse que “até setembro, o faturamento do comércio aumentou 130% em relação ao mesmo período do ano passado e chegou a US$ 17 bilhões”, acrescentando que os países atingirão em breve uma meta de faturamento anual de US$ 30 bilhões.

