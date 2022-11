Alemanha enfrenta forte queda na renda real — CMIO

A maior economia da Europa está sofrendo o pior golpe desde a crise do petróleo de 1979-81, de acordo com um estudo

A economia alemã deve perder bilhões de euros até o final de 2023 devido à disparada dos preços da energia, disse o Centro de Macroeconomia Ifo em um relatório publicado na terça-feira.

De acordo com a previsão, a perda real de renda chegará a € 110 bilhões (US$ 110 bilhões) durante o período 2021-2023, o que equivale a 3% da produção econômica anual da Alemanha.

“A única vez que esse número foi maior foi durante a segunda crise do petróleo de 1979-81, quando a perda na produção econômica foi de 4%”, disse Timo Wollmershaeuser, economista sênior do Ifo.

O aumento nos preços da energia deve afetar fortemente a economia alemã este ano, com uma perda prevista de € 64 bilhões, ou 1,8% da produção do país. A perda estimada para 2021 ultrapassou € 35 bilhões, e uma queda de € 9 bilhões é esperada para 2023, segundo o Ifo.

Os cidadãos alemães continuarão a sentir o impacto da crise energética nos próximos anos com uma queda nos rendimentos reais, alertou Wollmershaeuser, acrescentando que perder a Rússia como principal fornecedor de energia resultará em altos preços de petróleo e gás a longo prazo.

Ele também previu que a Alemanha não vai se livrar das importações de energia “pernoite” já que o país depende há muito tempo de suprimentos externos.

No final de outubro, o Ifo previu que a economia alemã contrairia 0,6% no quarto trimestre. De acordo com uma previsão do Ministério da Economia, a Alemanha terá um crescimento de 1,4% este ano e uma queda de 0,4% no próximo ano.

