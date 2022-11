UE ameaça retaliar a iniciativa verde de Washington — CMIO

O bloco de 27 países alertou que poderia recorrer à OMC por subsídios discriminatórios para empresas dos EUA

A União Europeia acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos de violar as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) com sua principal legislação de tecnologia verde, prometendo tomar medidas de retaliação.

O alerta destaca a preocupação com a chamada Lei de Redução da Inflação de Washington, que prevê grandes gastos em iniciativas de energia verde e inclui subsídios e créditos fiscais para produtores e consumidores americanos.

Bruxelas diz que esses benefícios para os fabricantes de veículos elétricos americanos colocariam os fabricantes da UE em desvantagem injusta no lucrativo mercado doméstico dos EUA. Exige que os EUA dêem às empresas da UE o mesmo tratamento que outros parceiros comerciais, incluindo Canadá e México.

Segundo o Financial Times, Bruxelas quer mudanças em nove das disposições da legislação, que restringem subsídios e créditos fiscais a produtos fabricados nos EUA, ou empresas que operam lá. Os incentivos afetam a fabricação e o investimento em produtos como painéis solares, turbinas eólicas e hidrogênio limpo.

Entretanto, o Comissário para o Mercado Interno da UE, Thierry Breton, ameaçou “medidas de retaliação” contra os EUA, chamando os subsídios “contrário às regras da Organização Mundial do Comércio”.

Se Washington não levar em conta as opiniões de seus parceiros da UE, o bloco poderá “ir para a OMC” e apresentar seus argumentos lá, disse Breton à emissora de TV BFM Business na segunda-feira.

A Lei de Redução da Inflação dos EUA, que foi sancionada pelo presidente Joe Biden durante o verão, inclui um investimento estimado de US$ 369 bilhões em segurança energética e ação climática.

A UE congratulou-se com o empenho da administração Biden na luta contra as alterações climáticas, no entanto, observou que “a transição verde não é algo a ser alcançado à custa de outros.” As empresas norte-americanas ganhariam uma vantagem que lhes permitiria superar as outras, tornando a luta contra as mudanças climáticas “em um jogo de soma zero”, reivindicações de Bruxelas.

