Meta anuncia demissões em massa – Bloomberg – CMIO

Mark Zuckerberg, CEO do bilionário, diz que queda nos lucros e enorme abate de funcionários “estão por minha conta”

A Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, começou a demitir funcionários na quarta-feira, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa anunciou que demitiria até 11.000 funcionários.

As reduções fazem parte do primeiro grande esforço para cortar custos desde a fundação do Facebook em 2004. A medida drástica segue uma forte desaceleração na receita de publicidade digital e resultados decepcionantes para a empresa.

As fontes não identificadas disseram à mídia que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, admitiu sua responsabilidade pelos problemas, dizendo aos executivos na terça-feira que os problemas que o grupo enfrenta “estão comigo”.

De acordo com um relatório separado da Insider, as reduções afetarão cerca de 10% da empresa, que empregava mais de 87.000 pessoas em 30 de setembro.

Em setembro, Zuckerberg alertou os funcionários que a Meta pretendia reduzir suas despesas e reestruturar suas equipes.

“Este é obviamente um modo diferente do que estamos acostumados a operar”, Zuckerberg disse em uma sessão de perguntas e respostas com funcionários na época. “Nos primeiros 18 anos da empresa, basicamente crescemos rapidamente a cada ano e, mais recentemente, nossa receita ficou estável ou ligeiramente baixa pela primeira vez. Então temos que nos ajustar.”

As demissões ocorrem em meio a medidas semelhantes tomadas por rivais de tecnologia. A Snap também está diminuindo, dizendo em agosto que eliminaria 20% de sua força de trabalho, enquanto o Twitter demitiu cerca de 50% de seus funcionários após a venda da empresa para Elon Musk.

