Inflação de alimentos no Reino Unido dispara — CMIO

Consumidores britânicos enfrentam um salto de £ 682 (US $ 785) em sua conta anual de supermercado, diz um pesquisador de mercado

Os preços dos alimentos no Reino Unido atingiram a maior taxa em quatorze anos, disse a consultoria Kantar, com sede em Londres, em um estudo publicado na terça-feira. A inflação de supermercado da Grã-Bretanha atingiu 14,7% em outubro, segundo o relatório.

“Mais uma vez, temos um novo recorde de inflação de preços de supermercado e é muito cedo agora para chamar o topo”, disse Kantar. “Os consumidores enfrentam um salto de £ 682 (US $ 785) em sua conta anual de supermercado se continuarem a comprar os mesmos itens e pouco mais de um quarto de todas as famílias [27%] agora dizem que estão lutando financeiramente, o que é o dobro da proporção que registramos em novembro passado”, acrescentou.

O chefe de varejo e percepção do consumidor da Kantar, Fraser McKevitt, destacou que “Nove em cada dez deste grupo dizem que os preços mais altos de alimentos e bebidas são uma grande preocupação, perdendo apenas para as contas de energia, então está claro o quanto a inflação de supermercado está atingindo as carteiras das pessoas e aumentando suas preocupações domésticas”.

O relatório destacou que as vendas de produtos de mercearia subiram 5,2% em termos de valor ano a ano nas doze semanas até 30 de outubro. 30 de outubro, enquanto as vendas de produtos de marca subiram 0,4%. As vendas das linhas de marca própria mais baratas aumentaram impressionantes 42%, à medida que os compradores buscavam economias.

A Kantar também informou que menos pessoas estavam estocando seus armários para o Natal em outubro, preferindo esperar até o final do ano. “Desta vez, no ano passado, dois milhões de consumidores já haviam comprado seu pudim de Natal festivo. Vimos 32% menos compradores fazendo isso desta vez, sugerindo que as pessoas não estão tentando distribuir o custo de suas compras – pelo menos não em outubro ”, disse.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT