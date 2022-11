Taiwan deve ‘se preparar’ para invasão – presidente — CMIO

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse ao The Atlantic na segunda-feira que “é uma ameaça genuína” de uma invasão chinesa. A China insistiu que se esforçará para reintegrar Taiwan por meios pacíficos, mas se o conflito começar, Tsai procurará a ajuda do Ocidente.

Em um artigo escrito por Ben Rhodes, redator de discursos de Barack Obama e vice-conselheiro de segurança nacional, Tsai disse que “precisamos nos preparar” para uma possível invasão chinesa. “É real que isso possa acontecer conosco”, ela continuou, acrescentando: “Há uma ameaça genuína lá fora. Não é exagero.”

Taiwan se governa desde que as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek fugiram para a ilha em 1949, depois de terem perdido uma guerra civil para os comunistas. A posição de Pequim é que Taiwan é parte integrante da China – a chamada política de “Uma China” – e que a China “será inevitavelmente reunificado”, e um livro branco divulgado em agosto afirma que, embora Pequim se esforce para alcançar essa reunificação pacificamente, reserva-se o direito de usar a força militar.













Embora as forças armadas da China sejam muito mais fortes que as de Taiwan, Tsai aumentou os gastos com defesa em 13% e gastará US $ 19 bilhões em suas forças armadas em 2023. O objetivo de Taipei, delineou Rhodes, é tornar a invasão muito cara para a China.

“Se o [People’s Liberation Army] quer fazer algo drástico, [Chinese President] Xi tem que pesar os custos”, Tsai disse ao ex-funcionário da Casa Branca. “Ele tem que pensar duas vezes.”

No entanto, mesmo com seu aumento de dois dígitos nos gastos com defesa e com os EUA autorizando uma venda de armas de bilhões de dólares para Taipei em setembro, Tsai ainda precisaria do Ocidente para financiar as forças armadas de Taiwan, como atualmente faz para as forças da Ucrânia.

“Os países ocidentais, particularmente os EUA, estão ajudando a Ucrânia. O que vemos da guerra na Ucrânia é que os países ocidentais se unem e ajudam a Ucrânia a lutar”. ela disse.

O governo dos EUA reconheceu oficialmente, mas não endossou, a soberania da China sobre Taiwan desde a década de 1970 e, embora o presidente dos EUA, Joe Biden, tenha prometido em várias ocasiões que os militares americanos ajudariam a repelir uma invasão chinesa, os assessores da Casa Branca voltaram com essas declarações a cada Tempo.

Pouco depois de Tsai falar com Rhodes, a China abriu seu show aéreo bienal, demonstrando armas antidrones, caças de quinta geração e mísseis antinavio hipersônicos. Analistas descreveram essa flexão de força militar como um aviso ao Ocidente para não interferir na reunificação com Taiwan.