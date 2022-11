Dois grandes condados dos EUA relatam problemas com urnas — CMIO

Regiões da capital do estado no Arizona e Nova Jersey tiveram “problemas técnicos” no dia das eleições de meio de mandato

Os condados que abrigam as capitais dos estados do Arizona e Nova Jersey relataram problemas com suas urnas de votação, deixando multidões de eleitores principalmente republicanos frustrados na terça-feira. O Condado de Maricopa, no Arizona, relatou um “problema técnico” causando o travamento de máquinas de tabulação, enquanto o condado de Mercer, em Nova Jersey, relatou um “interrupção do sistema”. Ambos usam dispositivos Dominion.

“Devido a uma interrupção do sistema em todo o condado de Mercer, todas as urnas eletrônicas estão atualmente inoperantes em cada distrito do condado” funcionários disseram na manhã de terça-feira, de acordo com a afiliada local da ABC WPVI-TV. O município é informado “trabalhando com o Domínio” para resolver o problema.

O condado de Mercer abriga a capital de Nova Jersey, Trenton. Não há detalhes disponíveis sobre a causa da interrupção, descrita apenas como “um problema de software com as máquinas de votação.”

Autoridades eleitorais no condado de Maricopa, no Arizona, disseram que cerca de uma em cada cinco máquinas de apuração em 223 locais de votação estavam rejeitando cédulas, aconselhando os eleitores a enviar cédulas para serem contadas posteriormente. As máquinas estavam travando porque as senhas estavam sendo digitadas muitas vezes, de acordo com Bill Gates, presidente do Conselho de Supervisores do condado.

“Ninguém está sendo excluído. E nada disso indica qualquer fraude ou qualquer coisa desse tipo. Trata-se de uma questão técnica”, Gates a repórteres.













Cadeira Arizona GOP Kelli Ward disse isso foi “ridículo” que tantos locais de votação foram afetados. o “problema técnico” estava afetando desproporcionalmente os eleitores republicanos, de acordo com dados oficiais do Arizona. Maricopa números mostrou uma proporção de 4:1 de republicanos para democratas que optaram por votar pessoalmente no dia da eleição, em vez de enviar suas cédulas pelo correio.

O condado de Maricopa abriga 62% da população total do Arizona e a capital do estado, Phoenix. O condado encomendou novas máquinas da Dominion em julho, depois que a secretária de Estado Katie Hobbs disse que cancelaria a certificação das usadas em 2020 se fossem usadas em outra eleição, após uma auditoria republicana. Hobbs está concorrendo a governador como democrata.

As eleições de meio de mandato de terça-feira verão os americanos votando em todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados dos EUA, 35 assentos no Senado e nos governos de 36 dos 50 estados dos EUA.