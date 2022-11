Republicanos conquistam primeira vitória nas eleições de meio de mandato dos EUA — CMIO

A ilha de Guam, no Pacífico, elegeu um republicano para o Congresso pela primeira vez em 30 anos

Enquanto os EUA continentais ainda estão votando nas eleições intermediárias, a ilha de Guam, no Pacífico ocidental, já anunciou seus resultados eleitorais, na manhã de quarta-feira, horário local. Os democratas conseguiram manter a mansão do governador e a legislatura, mas o delegado sem direito a voto do território na Câmara dos Deputados será um republicano.

James Moylan recebeu 52,19% dos votos, informou o Pacific Daily News, citando as autoridades eleitorais de Guam. Ele é apenas o segundo republicano a representar Guam no Congresso desde que o cargo de delegado foi criado em 1970. Vicente Tomas Garrido Blaz foi o primeiro, servindo de 1985 a 1993.

Moylan derrotou a democrata Judith Won Pat, que recebeu 47,15% dos votos. Seu pai, Antonio Borja Won Pat, foi o primeiro delegado do Congresso da ilha, eleito em 1972.

O democrata Michael San Nicolas, o atual delegado, se aposentou para concorrer a governador, mas perdeu as primárias para o governador Lou Leon Guerrero em agosto.

“A ilha de Guam finalmente virou depois de tudo” O editor de eventos humanos Jack Posobiec gracejou após a notícia da vitória de Moylan. Foi uma referência a um momento viral de 2010 durante uma audiência na Câmara, quando o deputado Hank Johnson, um democrata da Geórgia, se perguntou se o envio de mais tropas dos EUA para a ilha faria com que ela “virar e virar”.

Guam está sob domínio americano desde 1898, quando foi tomada da Espanha. A ilha tem sido uma importante base naval dos EUA.

Nas eleições de meio de mandato de terça-feira, os americanos estão votando em todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados dos EUA, 35 assentos no Senado e nos governos de 36 dos 50 estados federais.