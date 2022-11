Por que os americanos continuarão acusando a Rússia e a China de ‘interferência eleitoral’ — CMIO

Os americanos estão votando nas eleições de meio de mandato, um conjunto de pesquisas que será um teste decisivo de apoio à presidência de Biden, enquanto os EUA enfrentam PIB estagnado, inflação crescente e padrões de vida em queda.

E, claro, com a temporada de eleições vêm as acusações de que estados rivais (como Rússia e China) estão interferindo na política americana e querem manipular o resultado a seu favor. Na semana passada, um relatório publicado no Washington Post acusou a China exatamente disso.

Começando com o infame ‘Russiagate’ em 2016, o medo de potências estrangeiras manipulando as mídias sociais para minar as eleições se tornou o passatempo favorito das classes políticas dos EUA. Não importa quantas evidências existam para isso, ou quão eficazes sejam essas supostas campanhas.

Em vez disso, tornou-se uma maneira fácil de desacreditar a oposição política como meio de disputa partidária e comprar apoio para políticas externas agressivas. Você perde uma eleição? Não pode aceitar a vontade do povo? Então diga que a vitória do seu candidato é ilegítima porque foi provocada por uma potência estrangeira.













E era disso que se tratava o Russiagate. Em um ambiente político cada vez mais polarizado, os principais democratas procuraram desacreditar e deslegitimar a presidência de Donald Trump, dizendo que era um produto da Rússia. Exagerado mil vezes pelo drama didático da política americana, nunca houve qualquer evidência real de que a suposta interferência russa tenha inclinado a balança a favor de Trump.

Os liberais tradicionais que votaram para permanecer na União Europeia durante o referendo do Reino Unido em 2016 também importaram essa tática. Aqueles que defendem narrativas de interferência eleitoral gostam de exagerar enormemente o poder e a influência percebidos de um determinado bicho-papão (geralmente Putin) e, ao fazê-lo, encobrem as falhas e queixas socioeconômicas em seu próprio país que levaram às vitórias “chocantes”. Aqueles que promovem essas narrativas tendem a privar os eleitores de sua própria agência e os assumem como estúpidos.

Desde aquela época, as alegações de interferência evoluíram para se tornar um bastão para derrotar a oposição em todas as grandes eleições, não apenas com a Rússia, mas a China também sendo alvo de demonização. Além das disputas partidárias, essas narrativas também servem como uma importante ferramenta de política externa ao invocar prontamente o medo de um determinado país, criando a percepção de que sua influência e infiltração estão em toda parte, promovendo políticas externas agressivas e de confronto no processo.

A esta luz, as alegações de ‘interferência eleitoral’ online são apenas uma evolução do que os EUA sempre fizeram. Os Estados Unidos justificam sua posição hegemônica e sua política externa hiperagressiva ao vender com sucesso ao público a percepção de que sua “liberdade e democracia” em casa está sempre ameaçada por um bicho-papão ou outro. Sua dominação global, como resultado, é transformada em uma luta binária de conto de fadas do ‘bem contra o mal’. Seja terrorismo global ou doméstico, Rússia ou China, o tema é sempre o mesmo.

O advento das mídias sociais agora permitiu que essa narrativa se tornasse mais real, alegando que esses adversários estão constantemente procurando minar as eleições, empurrando informações e enganando as pessoas, que são então atribuídas a causar resultados políticos que “nos dividir” e “destruir a democracia”, como o Brexit e Donald Trump. Mas, na realidade, são essas alegações que prejudicam claramente o próprio processo da democracia, porque permitem que a raiva e as preocupações reais do público sejam prontamente descartadas sob o rótulo de ‘interferência estrangeira’.

Quando vista dessa forma, a ‘interferência estrangeira’ – e não apenas no contexto das eleições, como visto com a pandemia de Covid-19 – tornou-se um meio eficaz e manipulador de controle narrativo, pois é usado pelos estados ocidentais para fechar todas as formas de dissidência e ‘narrativas oficiais’ policiais. Se você não pensa o que lhe dizem para pensar, seus pontos de vista são simplesmente descartados como uma invenção da China ou da Rússia. Essa tendência está crescendo em escopo e escala. Cada coisa que o Estado desaprova agora é rotulada como ‘desinformação’, e esse rótulo abre a porta para crescentes regimes de censura nas mídias sociais.