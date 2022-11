O Pentágono não tem informações sugerindo que o Irã tenha fornecido mísseis balísticos à Rússia, disse seu porta-voz.

Os militares dos EUA não têm evidências sugerindo que Teerã tenha fornecido mísseis balísticos a Moscou, disse o porta-voz do Pentágono, general de brigada Patrick Ryder, em uma entrevista coletiva na terça-feira. Anteriormente, Kiev acusou o Irã de fornecer as armas à Rússia e pediu ataques contra o complexo militar-industrial iraniano.

“Não temos nenhuma informação para corroborar agora que o Irã entregou mísseis balísticos à Rússia para uso na Ucrânia”. Ryder disse sobre as supostas entregas. O Pentágono vai “continue de olho” o assunto, disse ele a jornalistas, acrescentando que os EUA não “tenho preocupações” que Moscou possa “procurar adquirir essa capacidade”.

As palavras de Ryder vêm poucos dias depois que o assessor do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, pediu ataques a instalações iranianas que produzem drones e mísseis balísticos. Nas últimas semanas, houve alegações de que o Irã forneceu à Rússia drones kamikaze. Kiev insiste que os drones designados por Moscou como Geran-2 são na verdade UAVs Shahed-136 de fabricação iraniana. Alguns meios de comunicação também afirmam que o Irã vendeu mísseis balísticos para a Rússia.













Tanto Moscou quanto Teerã negaram repetidamente que as entregas de armas tenham ocorrido em meio ao conflito entre Moscou e Kiev. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse que seu país forneceu à Rússia uma “pequeno número de drones” antes do início do conflito. Ele também negou as alegações de que o Irã forneceu mísseis a Moscou.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.