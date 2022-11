Trump emite apelo aos eleitores dos EUA à medida que as urnas fecham – CMIO

Os republicanos entraram com uma ação de emergência para estender o horário de votação em um importante condado do Arizona devido a problemas técnicos

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos eleitores que permaneçam na fila dos locais de votação para garantir que seus votos sejam depositados, após relatos de que muitas urnas não estavam funcionando corretamente no Arizona e alegações de irregularidades em outros locais do país.

Trump foi às redes sociais na terça-feira com um apelo aos eleitores, sugerindo que os democratas estão tentando “atraso” votos republicanos com “muito injusto” táticas, afirmando que os residentes do Arizona, em particular, devem permanecer nas assembleias de voto até que tenham certeza de que seus votos foram oficialmente apresentados.

“Não saia da sua linha, fique onde está. Eles dizem que as máquinas não estão funcionando, dizem que estão ficando sem papel em diferentes locais em diferentes estados. Tem muita coisa ruim acontecendo”, Trump disse em uma breve mensagem de vídeo, acrescentando: “Eu sei que você não quer ficar lá enquanto eles vão tentar forçá-lo. Eles querem atrasá-lo na votação, e você não pode permitir que eles o atrasem na votação”.

TRUMP AOS ELEITORES DO ARIZONA: “Não saiam da fila. Fiquem onde estão. Dizem que as máquinas não estão funcionando. Dizem que estão ficando sem papel. […] É muito, muito injusto o que está acontecendo.” pic.twitter.com/bevAzkBjHy — Breaking911 (@Breaking911) 8 de novembro de 2022

O ex-comandante-chefe afirmou que muitos eleitores já deixaram as urnas no condado de Maricopa, no Arizona – o maior do estado em população – acrescentando que “é muito, muito injusto o que está acontecendo” lá, sugerindo que os republicanos estavam sendo rejeitados antes que pudessem votar.

Maricopa é um dos vários condados dos EUA que relatam problemas com suas urnas de votação, com autoridades locais observando que cerca de uma em cada cinco máquinas de apuração em 223 locais de votação no condado estavam rejeitando cédulas na noite de terça-feira. Eles aconselharam os eleitores a enviar cédulas para serem contadas mais tarde, presumivelmente levando a mensagem urgente de Trump aos moradores.

O condado de Mercer, em Nova Jersey – sede da capital do estado, Trenton – também viu interrupções no sistema afetando toda a área na terça-feira. Autoridades locais ofereceram poucos detalhes sobre as falhas técnicas, dizendo apenas que havia uma “problema de software com as máquinas de votação.”













Enquanto isso, o condado de Luzerne, na Pensilvânia, foi forçado a estender seu horário de votação depois que vários distritos ficaram sem o papel necessário para imprimir as cédulas, causando atrasos significativos e levando um juiz local a ordenar que os locais de votação permanecessem abertos duas horas após o horário de fechamento inicial.

Cadeira Arizona GOP Kelli Ward disse isso foi “ridículo” que tantos locais de votação foram afetados, e os republicanos do estado apresentaram uma moção de emergência para estender o horário de votação em Maricopa até as 22h, horário local. Os membros do Partido Republicano argumentaram que “pelo menos 36% de todos os centros de votação em todo o condado de Maricopa foram afetados por falhas generalizadas e sistêmicas de dispositivos e impressoras de apuração de cédulas, que sobrecarregaram os eleitores com atrasos excessivos e longas filas”. e solicitou que a divulgação pública dos primeiros resultados da votação fosse adiada até as 23h.