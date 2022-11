Pesquisas de boca de urna revelam preocupações dos eleitores americanos — CMIO

As pesquisas de boca de urna revelaram uma série de principais preocupações que os americanos enfrentam depois que as pessoas votaram nas eleições de meio de mandato de terça-feira, com grandes números em ambos os principais partidos dizendo acreditar que o próprio sistema democrático é “ameaçado,” seja por leis de votação negligentes, máquinas de votação defeituosas ou alegações falsas de má conduta eleitoral.

Pesquisas realizadas pela ABC e pelo Washington Post revelaram que 70% dos eleitores entrevistados dizem que “democracia ameaçada”, com 72% dos democratas concordando com essa afirmação e 68% dos republicanos. Uma maioria igualmente grande de eleitores independentes, 70%, disse o mesmo.

Mais de um quarto dos republicanos pesquisados ​​pela NBC disseram ver as eleições em seus estados como “justo e preciso”, provavelmente refletindo o ceticismo após a admissão de alguns funcionários do condado de que as máquinas de votação estão com defeito, bem como outras questões, como a falta de papel necessário para as cédulas.













Antes das eleições de meio de mandato, o presidente Joe Biden e outros democratas alertaram que “A democracia está em risco” com o comandante em chefe citando o motim no Capitólio dos EUA – que ele chamou de “cidadela da democracia” – por apoiadores do ex-presidente Donald Trump em 6 de janeiro de 2021.

As pesquisas de boca de urna também indicaram que republicanos e democratas diferem fortemente no que consideram as preocupações mais prementes que o país enfrenta, embora ambos os lados concordem amplamente que a inflação está entre as principais questões, com 44% dos eleitores democratas e cerca de metade dos republicanos colocando-a como o problema número um, de acordo com a Edison Research.













O aborto também foi uma questão importante para os eleitores, especialmente os democratas, dada a revogação da decisão histórica Roe v. Wade pela Suprema Corte que protegia o direito ao aborto.

Os números de aprovação de Biden ficaram para trás, com apenas 45% dos eleitores concordando que o presidente teve um bom desempenho no cargo – quase o mesmo valor para o presidente Donald Trump durante as eleições de meio de mandato de 2018, quando os democratas retomaram o Congresso – de acordo com Edison.

Embora ainda haja muitas cédulas para contar, os republicanos parecem estar fazendo uma exibição decente nos primeiros resultados na noite de terça-feira.