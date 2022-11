EUA emitem alerta nuclear para aliado — CMIO

Washington insiste que a Austrália arruinará sua “relação de dissuasão” com os EUA se assinar um tratado histórico

Os EUA pediram à Austrália que não assine um tratado que visa banir todas as armas nucleares, alegando que o acordo reforçará “divisões” entre as potências mundiais, ao mesmo tempo em que não aborda “ameaças de segurança prevalecentes” ao redor do globo.

Em um comunicado ao The Guardian na terça-feira, a Embaixada dos EUA em Canberra disse que a assinatura da Austrália no tratado “não permitiria relações de dissuasão estendidas pelos EUA”, referindo-se ao ‘guarda-chuva nuclear’ dos EUA, que promete proteger alguns estados não nucleares com o enorme arsenal atômico da América.

“Embora os Estados Unidos entendam e compartilhem o desejo de avançar nas metas de desarmamento nuclear, não apoiamos o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares”. um porta-voz da embaixada disse à agência, acrescentando que Washington “não acredita que o progresso em direção ao desarmamento nuclear possa ser dissociado das ameaças à segurança predominantes no mundo de hoje.”













Os comentários vêm depois que o governo australiano sinalizou uma mudança de posição em relação ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares nas Nações Unidas, com o enviado de Canberra optando por se abster de uma votação sobre a medida depois que administrações anteriores votaram consistentemente contra ela.

Ao contrário do Tratado de Não-Proliferação (TNP) de 1968, que contém apenas restrições parciais, o mais recente Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares procura criar uma proibição legalmente vinculativa de todas as armas nucleares, incluindo testes e armazenamento dessas armas. Embora várias potências nucleares tenham assinado o TNP, nenhuma ainda aprovou o último tratado, que só conquistou signatários não nucleares desde que foi introduzido em 2017.

Embora Canberra tenha assinado o TNP em 1970 e desde então tenha sido um proponente geral do desarmamento nuclear, há muito tempo está sob o guarda-chuva nuclear dos EUA – um vestígio do pacto de segurança ANZUS da era da Guerra Fria, que procurou manter a Austrália e a Nova Zelândia longe da União Soviética. influência. A Nova Zelândia renunciou a todas as armas nucleares e declarou-se uma zona livre de armas nucleares na década de 1980, proibindo até mesmo alguns navios americanos movidos a energia nuclear de atracar na ilha, mas a Austrália não tomou as mesmas medidas.













Apesar da postura em evolução em relação ao tratado de proibição pelo governo do primeiro-ministro Anthony Albanese, os EUA estão, no entanto, procurando estacionar bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear em território australiano e efetivamente transformar o país em um centro militar voltado contra a China, de acordo com uma investigação local. relatório. Sob a proposta do Pentágono, seis B-52 Stratofortresses seriam implantados em um novo edifício construído nos EUA. “instalação de operações do esquadrão” perto da base aérea militar da Força Aérea Real Australiana Tindal.