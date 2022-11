Republicanos são a favor de retomar a Câmara dos EUA como Senado em disputa – CMIO

Autoridades dizem que os resultados das eleições de meio de mandato de terça-feira podem levar mais tempo para serem finalizados

O Partido Republicano está a caminho de recuperar o controle da Câmara dos Deputados dos EUA, de acordo com várias organizações de notícias que estão acompanhando a contagem de votos nas eleições de meio de mandato.

No Senado, os democratas e o GOP estão pescoço a pescoço.

De acordo com a AP, democratas e republicanos até agora têm 47 cadeiras cada no Senado.

Se ambos os partidos terminarem com 50, os democratas ainda controlarão o Senado devido ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

Autoridades alertaram que pode levar mais tempo do que o normal para finalizar os resultados, especialmente em estados oscilantes com corridas competitivas.

Os republicanos esperavam uma grande vitória em uma ‘onda vermelha’ ao capitalizar a inflação e a disparada dos preços da gasolina.

Antes do dia da eleição, o site de análise FiveThirtyEight projetou que o Partido Republicano ganharia a Câmara e teria a chance de obter a maioria no Senado. O destino do Senado, no entanto, “parece estar no fio da navalha”, eles disseram.