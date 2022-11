Ministro do Reino Unido renuncia após acusações de bullying – CMIO

O governo do novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que foi nomeado há apenas duas semanas, perdeu um ministro do gabinete na terça-feira.

Sir Gavin Williamson, considerado aliado próximo de Sunak, anunciou sua renúncia devido a alegações de bullying, que, segundo ele, foram “tornando-se uma distração para o bom trabalho que este governo está fazendo”.

Williamson, que anteriormente atuou como secretário de Defesa sob Theresa May e como secretário de educação sob Boris Johnson, mas foi demitido em ambas as ocasiões, se viu em apuros novamente depois que foi revelado que ele havia enviado textos carregados de palavrões para a ex-chefe de comando Wendy Morton. , furioso por não ter sido convidado para o funeral da rainha em setembro.

Ele supostamente culpou Morton por “equipamento” a atribuição de bilhetes para o evento e avisou que “há um preço para tudo.”

"Pedi desculpas ao destinatário por essas mensagens" Sir Gavin disse em um comunicado. No entanto, o Guardian informou que a alegação era falsa, com Morton não tendo recebido um pedido de desculpas dele.













Outro relatório do Guardian na segunda-feira afirmou que, enquanto ministro da Defesa, Williamson disse a um alto funcionário público para “cortar sua garganta” e “pular pela janela”.

Na terça-feira, a ex-parlamentar conservadora Anne Milton disse ao Canal 4 que Sir Gavin se comportou de maneira “ameaçando” e “intimidadora” caminho para os membros do Partido Conservador quando ele era o chefe do chicote há cinco anos. Segundo Milton, ele usou os problemas de saúde mental e física dos parlamentares contra eles, arrecadando “fofocas lascivas” sobre eles “preferências sexuais” como alavancagem.

“Refuto a caracterização dessas alegações”, Williamson, que agora enfrenta várias investigações sobre sua conduta, apontou.

Sunak disse que aceitou a renúncia de seu aliado próximo “com muita tristeza”, agradecendo a Sir Gavin por sua “apoio pessoal e lealdade”.

A vice-líder trabalhista, Angela Rayner, usou a saída de Williamson do governo para atacar os conservadores, dizendo que “enquanto as famílias lutam durante uma crise de custo de vida feita em Downing Street, mais um governo conservador caiu no caos”. Liz Truss renunciou no mês passado como primeira-ministra depois de apenas seis semanas no cargo, tornando-se a líder com o mandato mais curto da história britânica.

O fato de Sunak “nomeou Gavin Williamson com pleno conhecimento de sérias alegações sobre sua conduta e repetidamente expressou confiança nele” é mais uma prova do PM’s “pobre julgamento e liderança fraca” bem como sua incapacidade de colocar o país antes do partido, disse Rayner.