Manifestantes ecológicos atacam obras de arte icônicas de Warhol (VÍDEO) — CMIO

‘Campbell’s Soup I’ na Austrália tornou-se a mais recente vítima de “táticas de interrupção da arte” por ativistas climáticos

Eco-ativistas de um novo grupo de campanha que se autodenomina Stop Fossil Fuel Subsidies (StopFFS) vandalizou a famosa ‘Sopa de Campbell I’ de Andy Warhol na Galeria Nacional da Austrália em Canberra na terça-feira. O incidente é a ação mais recente em uma tendência recente que viu manifestantes contra as mudanças climáticas mirando obras de arte famosas na Europa e além.

“Andy Warhol retratou o consumismo enlouquecido nesta série icônica. E agora temos o capitalismo enlouquecido”, uma das ativistas, Bonnie Cassen, disse depois de colar a mão na obra-prima da arte pop. A pintura está protegida por uma moldura de vidro e, portanto, não foi danificada.

Segundo o manifestante, descrito pela StopFFS como “mãe de três filhos e lutando contra um câncer incurável”, famílias são obrigadas a escolher entre remédios e comida para seus filhos “enquanto as empresas de combustíveis fósseis retornam lucros recordes”.

“E, no entanto, nosso governo dá US$ 22.000 por minuto em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis”. Reclamou Cassen.

A galeria disse em um comunicado citado pela mídia local que estava avaliando o incidente “em cooperação com a Polícia Federal Australiana”, mas não comentaria mais.

O porta-voz da polícia disse à mídia que nenhuma prisão foi feita.













O ataque à pintura de Warhol foi a segunda ação da StopFFS, que pede ao governo que “pare imediatamente todos os subsídios à indústria de combustíveis fósseis”. Na semana passada, uma ativista do grupo colou-se em uma exposição na Exposição das Sufragistas na Casa do Parlamento na capital da Austrália.

StopFFS se considera parte de uma ‘Rede Global de Resistência Civil’. A rede, também conhecida como A22 Network, lista entre seus grupos membros a Just Stop Oil da Grã-Bretanha, a Geração Letzte da Alemanha, bem como outras organizações em toda a Europa, no Canadá e na Nova Zelândia.

Exemplos recentes de redes A22 “táticas de disrupção da arte” incluem vandalizar uma pintura de Claude Monet com purê de batatas em Potsdam, desfigurar a figura de cera do rei Carlos III com chocolate em Londres e jogar sopa de tomate em obras-primas de Vincent Van Gogh e Johannes Vermeer em Londres e Haia, respectivamente. Embora nenhuma das pinturas tenha sido danificada, alguns museus estão impondo medidas de segurança adicionais para proteger as obras de arte do vandalismo.