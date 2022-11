Trump pede protestos em meio a 'situação alarmante' sobre cédulas ausentes nos EUA

“A situação das urnas em Detroit é muito ruim. As pessoas estão aparecendo para votar apenas para ouvir ‘desculpe, você já votou’. Isso está acontecendo em grande número , também em outros lugares. Proteste, Proteste, Proteste!”, escreveu Trump em sua rede social.

O ex-presidente dos EUA disse que relatórios do estado americano do Arizona mostram que as urnas não estão funcionando adequadamente em áreas predominantemente republicanas.