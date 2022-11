Hungria reage ao plano de ajuda da UE para Kiev — CMIO

A Hungria não aprovará uma proposta de esquema de empréstimos da UE para fornecer € 18 bilhões (US$ 18,1 bilhões) em ajuda financeira à Ucrânia no próximo ano.

O ministro das Finanças, Mihaly Varga, foi citado pela mídia na terça-feira dizendo que Budapeste teve um “Má experiência” com empréstimos conjuntos da UE e ainda não recebeu ajuda suficiente em relação à pandemia de Covid-19.

Segundo a Bloomberg, Varga disse a seus colegas em uma reunião em Bruxelas que Budapeste não apoiará a ideia de usar o orçamento da UE para oferecer empréstimos concessionais a Kiev. A medida precisa da aprovação de todos os 27 estados membros do bloco.

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, disse na segunda-feira que seu país não deixará de ajudar Kiev, mas também não dará luz verde a um plano de empréstimos para todo o bloco. “Estamos prontos para continuar o apoio financeiro em base bilateral” disse Szijjarto. “Mas certamente não apoiaremos nenhum tipo de empréstimo conjunto da UE neste campo.”













“Por que? Porque já fizemos isso uma vez. Apoiamos empréstimos conjuntos durante a epidemia de coronavírus, e isso foi mais do que suficiente”, disse. ele explicou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um pacote de ajuda de € 1,5 bilhão (US$ 1,5 bilhão) por mês para a Ucrânia ao longo de 2023. O montante garantirá “um fluxo de renda estável, confiável e previsível” para Kiev, ela disse no mês passado.

Em um discurso em vídeo ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional em outubro, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que seu país precisará de US$ 55 bilhões no próximo ano para cobrir o déficit orçamentário estimado e reconstruir a infraestrutura crítica em meio ao conflito com a Rússia.