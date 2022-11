Le Figaro: Macron está preparando a França para a guerra

A nova doutrina será uma continuação do documento adotado em 2017 e inclui dez objetivos estratégicos para a França proteger seus interesses. Entre outras coisas, há um item sobre a economia de guerra. Ao mesmo tempo, não se fala em “militarização universal”.

O documento diz que as Forças Armadas francesas terão que “corrigir as fraquezas”, enquanto as autoridades devem “repensar suas ambições estratégicas sob o prisma da destruição da ordem mundial”.