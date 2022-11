Candidato à OTAN votará em mudanças para apaziguar Türkiye — CMIO

As alterações propostas à Constituição da Suécia visam reforçar as leis de combate ao terrorismo

Os parlamentares suecos votarão na próxima semana as mudanças na constituição que foram apresentadas pelo governo para aliviar as objeções de Türkiye à tentativa de Estocolmo de ingressar na Otan, disse o parlamento do país, o Riksdag.

As mudanças propostas permitiriam fortalecer as leis antiterroristas, inclusive limitando a “liberdade de associação de grupos envolvidos no terrorismo”, disse o parlamento em um comunicado na terça-feira.

A votação está prevista para 16 de novembro. As alterações, se aprovadas, entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2023.

As emendas foram propostas no governo anterior de esquerda, e o Riksdag já votou a favor delas. Mas, para serem implementados, eles também precisam da aprovação do novo parlamento, formado após as eleições gerais de setembro. A votação levou os conservadores ao poder, com Ulf Kristersson tornando-se primeiro-ministro, mas as emendas ainda devem ser aprovadas. Até agora, apenas o Partido de Esquerda, que tem 24 assentos de 349 no parlamento, se opôs às mudanças propostas.













O anúncio do parlamento seguiu-se à viagem de Kristersson a Ancara na terça-feira, onde afirmou que “A Suécia cumprirá todas as obrigações feitas a Türkiye no combate à ameaça terrorista antes de se tornar membro da OTAN e como futuro aliado.”

O primeiro-ministro sueco descreveu as emendas à constituição como “grandes passos… que darão às autoridades legais suecas mais força para combater o terrorismo.”

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saudou o compromisso de Estocolmo de cumprir suas promessas, mas acrescentou que quer ver mais “passos concretos”.

Os lados concordaram em realizar outra reunião no final de outubro, que Kristersson disse esperar que traga “uma conclusão mais positiva”.

A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à OTAN em maio, em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia. Türkiye, que é membro do bloco militar liderado pelos EUA desde 1952, acusou os dois países de abrigar membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos que considera organizações terroristas, e ameaçou bloquear suas candidaturas.

Os lados assinaram um memorando em uma cúpula da Otan em junho que parecia ter quebrado o impasse. No entanto, Ancara disse mais tarde que estava descontente com a forma como os termos do acordo estavam sendo implementados pela Suécia, particularmente no que diz respeito à repressão a grupos terroristas e à extradição de suspeitos para Türkiye.