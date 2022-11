DeSantis marca ‘vitória para as idades’ nas eleições intermediárias dos EUA – CMIO

O governador em exercício da Flórida pisoteou seu rival democrata nas urnas

O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, foi eleito para mais um mandato, depois de derrotar seu oponente democrata, o ex-governador Charlie Crist, por uma margem de dois dígitos na terça-feira nas eleições de meio de mandato dos EUA. Ele é o primeiro republicano em duas décadas a quebrar o chamado “firewall azul” do apoio democrata em Miami, e sua vitória decisiva pode preparar o terreno para uma corrida presidencial.

Depois que os resultados chegaram, DeSantis agradeceu aos torcedores do Centro de Convenções de Tampa por dar a ele uma vitória esmagadora e o que ele chamou de reescrever o mapa político.

“Obrigado por nos honrar por uma vitória para as eras” ele disse em seu discurso de vitória.

DeSantis derrotou Crist por 59% a 40% durante a eleição para governador na terça-feira. Crist garantiu a maioria dos votos em apenas um punhado de condados do Estado do Sol, como Broward e Orange. DeSantis superou o que as pesquisas previam antes do dia da eleição, embora a liderança do titular tenha crescido no período que antecedeu a votação.

No condado tradicionalmente democrata de Miami-Dade, 55% dos eleitores apoiaram um novo mandato para o governador, com cerca de 44% optando por Crist. O último republicano a vencer o condado foi Jeb Bush em 2002, que naquele mesmo ano também estabeleceu o recorde anterior para a maior margem de vitória do Partido Republicano em uma corrida para governador da Flórida.













A Flórida é notoriamente um dos principais estados decisivos nos EUA, votando duas vezes em Barack Obama e duas vezes em Donald Trump durante as quatro corridas presidenciais anteriores. DeSantis assumiu a mansão do governador em 2018 após uma vitória tênue contra Andrew Gillum. Sua indicação ao Partido Republicano durante as primárias do partido foi uma surpresa para muitos e aconteceu após um endosso do então presidente Trump.

Enquanto estava no cargo, DeSantis reforçou sua popularidade ao lidar com a pandemia de Covid-19, quando muitas vezes desrespeitou as recomendações do governo federal sobre medidas restritivas, como mandatos de máscaras, e manteve uma abordagem favorável aos negócios.

DeSantis entrou na corrida para governador de 2022 com várias vantagens além de seu status de titular. Mais eleitores republicanos estão registrados na Flórida do que democratas pela primeira vez na história política do estado, com a diferença de 320.000 servindo como vento nas velas do governador. Ele também ultrapassou Crist por sete a um, enchendo seu baú de guerra com quase US$ 206 milhões.

Observadores dizem que a vitória de DeSantis, que o Politico descreveu como “épico em seu escopo”, aumentará ainda mais seu perfil nacional e aumentará a probabilidade de ele buscar a indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024. Acredita-se que Trump seja o principal candidato do partido, mas o governador da Flórida há muito é visto como um desafiante viável ao ex-presidente.