'Está claro que retomaremos o controle da Câmara' dos EUA, diz líder republicano

Nesta terça-feira (8), os EUA iniciaram as eleições de meio de mandato para determinar o controle de ambas as casas do Congresso. A expectativa é de que os republicanos devem conquistar a maioria dos assentos na Câmara dos Representantes, enquanto o controle do Senado continua em aberto. Os democratas atualmente detêm maiorias na Câmara e no Senado.