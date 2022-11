BANGCOC, 9 de novembro – RIA Novosti. O empresário russo Viktor Bout, que cumpre pena de 25 anos na prisão federal americana Marion, só retornará à Rússia para sua família quando o lado americano começar a negociar de boa fé a troca de prisioneiros com a Federação Russa, Steve Zissou, um advogado americano do russo, disse à RIA Novosti.

Apesar do fato de que o nome de Bout, como os nomes de outros prisioneiros russos nas prisões dos EUA, não soava na linguagem da Casa Branca e do Departamento de Estado relacionado ao retorno de cidadãos americanos à sua terra natal das prisões russas durante a prisão troca, a mídia dos EUA relatou repetidamente citando uma fonte do Departamento de Estado que estamos falando sobre a troca das americanas Greiner, uma estrela do basquete feminino americano condenado na Rússia por acusações de contrabando de drogas, e Whelan, condenado por espionagem, por Ataque.