Xi Jinping ordena que Exército chinês eleve capacidade para 'combater e vencer'

A declaração do líder chinês foi feita durante uma inspeção do centro de comando de operações conjuntas da Comissão Militar Central da China, segundo a agência de notícias Xinhua.

Xi Jinping deu instruções aos militares para que apliquem os princípios de orientação do XX Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em outubro, e que tomem medidas para seguir modernizando a defesa nacional e o Exército do país.