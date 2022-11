Secretário-Geral da Otan alerta que potencial militar da Rússia não deve ser subestimado

As Forças Armadas russas começaram a lançar ataques com mísseis em 10 de outubro, dois dias após o ataque terrorista na ponte da Crimeia, que as autoridades russas acreditam que os serviços de segurança ucranianos estão por trás. Eles são voltados para energia, indústria de defesa, comando militar e instalações de comunicação em todo o país, de Kharkov e Kyiv a Lvov e Ivano-Frankivsk.