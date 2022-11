A posição da Itália no navio migrante ‘inaceitável’ – Paris – CMIO

O governo francês condenou Roma por não permitir que migrantes resgatados fossem descarregados em solo italiano

A Itália violou as normas da UE ao se recusar a permitir que um navio de resgate de caridade com mais de 200 imigrantes a bordo atracasse em seus portos, disse o governo francês. Depois de ser recusado pela Itália, o navio solicitou permissão para descarregar os migrantes na França.

“A atitude atual do governo italiano… é inaceitável”, Olivier Veran, porta-voz do governo francês, disse à rádio France Info na quarta-feira. “O navio está em águas territoriais italianas. Existem regras europeias extremamente claras que foram aceitas pelos italianos… Este navio deve ser admitido pela Itália.”

Veran acrescentou que Roma deve “desempenhar o seu papel e respeitar os seus compromissos europeus” permitindo que o navio atraque em suas margens. O porta-voz disse que as autoridades francesas estão monitorando de perto a situação com o navio enquanto as negociações com a Itália estão em andamento.

A indignação veio depois que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni divulgou um comunicado na terça-feira sugerindo que Paris havia concordado em receber o Ocean Viking, um navio operado pelo SOS Mediterranee, um grupo que resgata migrantes no mar.













“Expressamos nosso sincero apreço pela decisão da França de compartilhar a responsabilidade pela emergência migratória, que até agora repousava sobre os ombros da Itália e de alguns outros estados do Mediterrâneo, abrindo seus portos ao Ocean Viking”. disse o comunicado. A França não confirmou que permitiu que o navio atracasse.

De acordo com a instituição de caridade, as 234 pessoas a bordo do Ocean Viking foram resgatadas de barcos insalubres e superlotados, alguns deles há mais de duas semanas.

A diretora da SOS Mediterranee, Sophie Beau, disse à AFP na terça-feira que o navio estava navegando em águas sicilianas e que a viagem para a França levaria pelo menos dois dias. Ela disse que a situação a bordo tinha “chegou a um ponto crítico”.

Giles Simeoni, chefe do Conselho Executivo da Córsega, disse na terça-feira que, “para evitar a perda de vidas humanas”, a ilha francesa está pronta para admitir temporariamente o navio em um de seus portos.

Vários navios operados por grupos de resgate aguardam atualmente permissão para atracar em portos europeus. No domingo, a Itália permitiu que três navios descarregassem grupos selecionados de migrantes na Sicília e na Calábria. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse, no entanto, que aqueles que não se qualificam como “vulnerável” deve sair das águas italianas.