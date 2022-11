Embaixador: aviso de 'Armagedom' de Biden visa pôr o maior número possível de países contra Rússia

Biden disse em outubro que o conflito na Ucrânia pode levar a erros de cálculo que podem potencialmente terminar no evento bíblico conhecido como Armagedom. No dia 6 de outubro, Biden disse que o mundo não enfrenta a “perspectiva de Armagedom”, como agora, desde a Crise dos Mísseis de 1962.

A Rússia não está ameaçando ninguém com armas nucleares , mas muito pelo contrário, está tentando evitar que a situação atual saia do controle, disse Antonov.

“Os americanos, virando tudo de cabeça para baixo, nos acusam de retórica nuclear irresponsável. Se você olhar para os fatos, fica claro que não estamos ameaçando ninguém com armas nucleares”, disse Antonov. “Pelo contrário, nós nos esforçamos para evitar que a situação saia do controle. Autoridades russas e o presidente da Rússia confirmaram repetidamente que não vamos usar armas nucleares, inclusive táticas, na Ucrânia.”

“Tais declarações são extremamente perigosas. Especialmente quando se fala sobre o uso de armas de destruição em massa, [que] está se tornando uma norma. Isso incute a cautela nas mentes dos líderes do Ocidente que atiçam o fogo do conflito ucraniano. Eles são responsáveis por evitar o cenário mencionado pelo presidente norte-americano”, acrescentou Antonov.

Na segunda-feira (7), o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que as autoridades norte-americanas tiveram recentemente a oportunidade de se envolver com o governo russo para reduzir os riscos e transmitir as consequências do uso potencial de armas nucleares na Ucrânia.