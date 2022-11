Os Estados Unidos declararam a ausência de comprometimento dos sistemas de votação eletrônica

WASHINGTON, 9 de novembro – RIA Novosti. As autoridades dos EUA não veem sinais de sistemas de votação eletrônica “comprometidos” durante as eleições para o Congresso realizadas na véspera, disse Jan Easterly, chefe da Agência de Proteção Cibernética e de Infraestrutura (CISA) do Departamento de Segurança Interna dos EUA.