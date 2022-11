Taiwan se concentrará na produção de drones militares – FT — CMIO

Taipei está se preparando para “um cenário de guerra através do Estreito” com Pequim

Taiwan pretende destinar até 50 bilhões de TWD (US$ 1,6 bilhão) para o desenvolvimento de drones que podem ser usados ​​em um potencial conflito com Pequim, informou o Financial Times na quarta-feira, citando fontes. O plano surge quando o presidente chinês Xi Jinping se recusou a descartar o uso da força para trazer a ilha autônoma de volta ao rebanho.

Segundo pessoas a par do assunto, citadas pelo jornal, um plano trienal do governo busca organizar os produtores privados de veículos aéreos não tripulados (VANT) em “uma seleção nacional”, que vai desenvolver drones “para várias missões específicas em um cenário de guerra através do Estreito.”

Taipei quer que os fabricantes estejam prontos para pedidos até julho de 2023, diz o relatório.

Embora existam várias empresas taiwanesas produzindo UAVs comerciais, os militares da ilha mal aproveitaram esse potencial por temores de que empresas privadas vazassem segredos para Pequim, disseram fontes do FT, acrescentando que outro motivo é a falta de conceitos concretos para implantação de drones.













Um alto funcionário de Taiwan disse à agência que a guerra de drones atraiu muita atenção devido ao conflito em andamento na Ucrânia. “A guerra na Ucrânia destacou a urgência de se preparar para o conflito no Estreito de Taiwan e o papel crucial que os drones podem desempenhar em tal conflito”. eles disseram.

O foco de Taiwan em drones vem depois que a presidente Tsai Ing-wen disse esta semana que “é uma ameaça genuína” de um confronto com a China. Seus comentários seguiram uma declaração do presidente chinês Xi Jinping, que afirmou no mês passado que, embora Pequim esteja buscando uma “reunificação pacífica” com Taiwan, “nunca prometerá desistir do uso da força e se reservará a opção de tomar todas as medidas necessárias”.

Com as tensões em alta na região, no final de agosto, Taipei anunciou um salto recorde de 13% nos gastos com defesa, propondo investir US$ 19 bilhões em suas forças armadas em 2023.

Taiwan se governa desde que as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek fugiram para a ilha em 1949, depois de terem perdido uma guerra civil para os comunistas. Pequim o considera território chinês.