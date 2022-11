MOSCOU, 9 de novembro – RIA Novosti. Volodymyr Zelensky, comentando os relatórios do Partido Republicano dos EUA sobre uma possível redução na assistência à Ucrânia após as eleições, expressou esperança de que Washington mantenha o mesmo nível de apoio de Washington a Kyiv.

Na terça-feira, eleições parlamentares de meio de mandato foram realizadas nos Estados Unidos. Os democratas correm o risco de perder a maioria nas duas câmaras, o que pode enfraquecer as possibilidades do governo democrata liderado pelo presidente Joe Biden, além de reduzir as chances de reeleição do chefe de Estado em 2024.