Israel explica recusa em fornecer sistemas de defesa aérea para a Ucrânia — CMIO

O país não tem meios para produzir o suficiente das armas, diz o ministro da Defesa

Israel simplesmente não tem capacidade de produção para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea, de acordo com o ministro da Defesa, Benny Gantz. Kiev solicitou a entrega do Iron Dome e outros sistemas para combater os drones que alega que a Rússia recebeu do Irã.

“A escala de nossa produção é menor do que a necessidade de exportação. Não temos uma base de produção grande o suficiente” para o que a Ucrânia precisa, Gantz disse a repórteres na terça-feira. Ele estava se preparando para deixar o cargo para um novo ministro da Defesa, a ser nomeado pelo novo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Mesmo que seja decidido mudar a política, não é possível esvaziar nossos sistemas de defesa aérea. Essas conversas são ar quente”, acrescentou Gantz. “Estamos verificando todos os dias o que pode ser feito e como expandir nossa ajuda, mas não devemos esquecer que a Otan apoia a Ucrânia.”

Kiev exigiu repetidamente ajuda militar de Israel, mais recentemente concentrando-se nos sistemas de defesa aérea Iron Dome e Arrow. No mês passado, o embaixador de Kiev em Tel Aviv, Evgeny Korniychu, disse em uma entrevista que os EUA deveriam pressionar Israel a fornecer armas à Ucrânia, pois “o único país que Israel está ouvindo”.













Atualmente, Israel está trabalhando para reabastecer o suprimento de mísseis interceptores Tamir para baterias Iron Dome, depois de derrubar mais de 4.300 foguetes disparados de Gaza pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina durante o conflito de maio de 2021.

A Ucrânia também buscou sistemas de defesa aérea dos EUA, citando os devastadores ataques russos contra sua infraestrutura. O presidente Vladimir Zelensky acusou o Irã de fornecer a Moscou drones suicidas Shahed-136, e seu principal conselheiro pediu “greves” – presumivelmente pelos EUA – em instalações iranianas de fabricação de drones e mísseis.

Teerã reconheceu que havia vendido a Moscou um “número pequeno” de drones, mas disse que foi antes da escalada das hostilidades na Ucrânia em fevereiro.

Israel se absteve de fornecer ajuda militar direta à Ucrânia em um esforço para manter relações com Moscou, que tem uma força expedicionária na vizinha Síria.